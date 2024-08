Nejočekávanější comeback dekády: Oasis se vrátí na koncertní pódia

„Zbraně utichly. Hvězdy jsou v příznivém postavení. Velké čekání skončilo,“ oznámila kapela, jejíž hudba se v polovině devadesátých let stala doslova všudypřítomnou a co do komerčního úspěchu měla srovnání jen s The Beatles. Oasis v té době nebyli jen jednou z mnoha britpopových kapel, prostoupili společností a spoluutvářeli tehdejší sebevědomou náladu oživlé a optimistické Británie, která byla cítit jak v kultuře, tak v politice. Až do dnešních dnů mají skladby Oasis sjednocující potenciál a v mžiku rozezpívají davy při nejrůznějších příležitostech od svatebních večírků přes karaoke noci po fotbalové stadiony.