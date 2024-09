Co kdyby do Bratislavy nechtěli přijet

Praha o víkendu poprvé hostila fórum Globsec – třídenní konferenci, které se účastnili vrcholní politici mnoha zemí světa, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, šéfové nebo vysocí manažeři velkých technologických firem – Microsoftu, Googlu a Mety – nebo třeba zástupci zbrojovek. Tato pozoruhodná akce svým rozsahem i účastí zdaleka přesahující podobná setkání v regionu střední a východní Evropy vznikla před devatenácti lety na Slovensku. A každoročně byla pořádaná právě tam – až do letoška, kdy se ji organizátoři rozhodli přesunout do Prahy. Z praktických důvodů o tom podle svých slov uvažovali už několik let – Praha podle nich poskytuje lepší zázemí pro pořádání tak velké akce, už jen proto, že je to větší město a jsou v ní vhodnější a větší místa pro jednotlivá setkání. K definitivnímu rozhodnutí odejít je ale přiměla až politika současné slovenské vlády, její útoky na západní spojence a příklon k putinovskému Rusku. „Báli jsme se, kdo všechno by třeba do Bratislavy odmítl přijet,“ vysvětlil pražské stěhování bývalý šéf slovenské diplomacie a člen přípravného výboru Globsec 2024 Miroslav Wlachovský.