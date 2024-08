Česko hledá způsob, jak zabydlet ty nejpotřebnější. Jednu z možných cest ukazuje Liberec

Garsonka v městské bytovce na okraji Liberce je zařízená opravdu skromně. Jednoduchá kuchyňská linka s trochou nádobí, lednička, skříň, stůl, postel. O to větší pozornost přitahuje botník obsahující zhruba dvacet párů kožených bot všeobecně známých jako „martensky“, každý jiné barvy. „Je to moje vášeň. Co ušetřím, dávám do bot,“ usmívá se Braňo, dlouhovlasý muž na prahu šedesátky s vizáží stárnoucího rockera, který nevelký prostor obývá. O tom, že jednou bude vlastnit tak rozsáhlou sbírku obuvi své oblíbené značky, se mu donedávna ani nesnilo.