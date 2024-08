Vědomí v moři

Science fiction byla vždy svého druhu trenažér naší schopnosti přijmout to, co se od nás liší – vzhledem, hodnotami, biologií. Všichni ti mimozemšťané a umělé inteligence nakonec vždy zkoumali především nás. Manifestovali naše strachy i naděje, že se oprostíme od destruktivního uvažování, které máme zakořeněné v DNA. Podobné modely přitom nemusíme hledat ve vesmíru. Především v posledních dvou desítkách let se řada autorů a autorek obrátila ke zkoumání pozemských kultur, které byly ve stínu dosud globální severoatlantické civilizace. Debut kanadsko-amerického spisovatele Raye Naylera Hora v moři v tom plynule pokračuje. Místo prvního kontaktu s Vulkánci nebo vetřelci popisuje setkání lidstva s inteligentními chobotnicemi kdesi u vietnamského pobřeží v blíže neurčené budoucnosti.