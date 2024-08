Balada o zálivce

Přesto se Čoje nedávno v rozhovoru pro slovenský Denník N neubránil povzdechu nad tím, co u našich sousedů ještě stále – na rozdíl od Česka – chybí: klasická kuchyně dělaná tradičním způsobem bez zbytečných výmyslů, avšak v režii kreativních kuchařů, kteří dokážou pokrm ve finále moderně naservírovat tak, že konečný výsledek – chuť skloubená s vizualitou – předčí „vše, co jste dosud jedli“. A co zároveň nějakým způsobem znáte, protože se vám u těchto pokrmů v hlavě rozsvítí žárovka: Vždyť tohle jsem jídával u babičky o prázdninách!