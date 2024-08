Hladík vymyslel, jak si poradit s odporem obcí. Prostě jim ve všem ustoupit

Má to být něco jako razítko úspěchu na práci ministra Petra Hladíka. Vyhlášení největší chráněné krajinné oblasti v Krušných horách, jejíž zakládání po dvou letech práce vrcholí a mohlo by být do příštích sněmovních voleb dokončeno, bude chránit 170 kilometrů dlouhé území na unikátní, od okolí odloučené náhorní plošině s přirozenými lesy, horskými loukami a památkově cennými vesnicemi.