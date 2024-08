Návod na dobrý život

„Spadla jsem, a hned tak se nezvednu.“ „Sama sobě nepřikládám žádnou hodnotu.“ „Je to sice krok do prázdna, ale je to krok.“ Těmito slovy uvádí fotografie, na nichž vidíme její životní cestu lemovanou opakovanými pády až na dno. A také tak intimní situace, jakou je ujasňování si sexuální identity nebo rozhodnutí nemít ve světě, v němž pro sebe nenachází pevný bod, děti.