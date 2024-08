Kapitáni amerického průmyslu si myslí, že Trump jen tak plácá. Šeredně se mýlí

O Donaldu Trumpovi leckdo říká, že ve skutečnosti nemá žádný politický program, který by držel pohromadě. Je to impulzivní narcis, schopný směnit cokoli za cokoli. Jako zatím poslední to zjistilo 140 jeho bývalých zaměstnanců, kteří v think tanku The Heritage Foundation pracovali na Projektu 2025. Trump jejich práci shodil ze stolu, protože se najednou ukázala jako moc kontroverzní.