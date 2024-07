STAN má problémy na severozápadě Čech, obrátil se proti nim bývalý místopředseda

Horník byl senátorem 18 let, čtyři roky zasedal ve funkci místopředsedy horní komory, šest let byl také šéfem senátního klubu STAN a v letech 2017–2019 byl rovněž místopředsedou hnutí. Nyní se Horník s domovskou stranou po dlouhých letech spolupráce rozchází, byť nedobrovolně. V Karlovarském kraji totiž postavil vlastní kandidátku, která bude soupeřit s hnutím, jehož je členem. To podle mluvčí hnutí Sáry Beránkové ovšem znamená, že mu toto členství automaticky zaniká. „V okamžiku, kdy člen hnutí Starostové a nezávislí kandiduje bez souhlasu předsednictva za jiný subjekt, automaticky tím přestává být členem STAN,“ uvedla mluvčí pro Respekt.