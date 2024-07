Trpělivě Prahou před husity

Archeologové se do projektu pustili z jednoduchého důvodu. Okraje Prahy dnes zažívají stavební boom, jemuž by mohly padnout za oběť nejstarší památky permanentního osídlení. Pozoruhodné jsou zejména pasáže o nálezech na hradištích v Královicích a Vinoři. První můžeme díky čerstvým sondám datovat až do konce 10. století, kdy zde vznikla masivní hradba a prostor se stal jedním z opěrných bodů Přemyslovců při jejich cestách z Prahy či do Prahy na sídelní hrad. Našel se tu i zbytek kupeckých vah. Ještě zajímavější jsou nálezy z Vinoře. Archeologové identifikovali pozůstatky obří dřevěné halové stavby z 10. století, přičemž soudí, že příbytek měřící skoro deset metrů na šířku a minimálně padesát na délku proměnil zdejší prostor na delší čas na centrum politického a společenského života. V rohu stavby navíc objevili pohřeb mladé dívky, která zřejmě zemřela už před rokem 895. Žena patřící k tehdejší elitě byla na poslední cestu vybavena množstvím šperků a silně kulhala na zdeformovanou levou nohu.