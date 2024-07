Jak zachránit green deal: zbraní proti populistům je lepší komunikace

Je green deal v ohrožení? Technicky vzato nikoli, i po evropských volbách zůstávají zastánci této strategie, jež by měla vést k dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století, v europarlamentu poměrně silní. Naznačil to i nový silný mandát pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen. Problém je, že opatření přijatá v rámci nové klimatické politiky se až dosud tolik netýkala obyčejných lidí. Emisní povolenky pro elektrárny a velké teplárny, konec uhlí, snižování spotřeby benzinu a nafty, to vše se odehrávalo tak trochu za horizontem každodenních starostí.