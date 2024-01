Jak komplikovat cestu možným vrahům

Policejní Útvar vnitřní kontroly konstatoval na tiskové konferenci policejního prezidia, že v zásahu a reakcích policie týkajících se mnohonásobné vraždy na pražské filozofické fakultě nenašel žádné pochybení. Veřejnost ale neslyšela řadu podrobností, neví přesně, jak úřad kontroly k poznání došel, a ke sdělení může přistoupit v zásadě dvěma způsoby.

Může věřit, ale podržet si zvědavost na ta jednání během zásahu, která nejsou dostatečně vysvětlená, a trvat na policejním objasnění později. Druhou možností je být zvědavý na to, co mohlo být jinak, pokud možno lépe, rychleji, a ptát se policie, co vše by musela udělat a co by k tomu potřebovala, aby byl její zásah efektivnější. Tedy aby lépe ochránila vrahovy cíle, nebo v ideálním případě, aby ho dokázala včas zadržet či zneškodnit. To je důležité především k obraně před útokem nějakého budoucího „aktivního vražedného útočníka“.

Co se dělo dvacet minut před střelbou

Uveďme jeden okamžik ze zásahu. Ve 14.38 policie zaregistrovala, že si vrah na krátký okamžik zapnul telefon v pražské Pařížské ulici. Střelba na fakultě začala o 21 minut později. Co policie dělala těch 21 minut? Na tiskovce o tom padlo jen velmi obecné vyjádření. „Bylo to kousek od vánočních trhů na Staroměstském náměstí, bylo tam spoustu lidí, soustředili jsme se na to místo,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek. To je zhruba všechno, co od něj víme.

Co to ale přesně znamená? Jak se soustředili? Jak velký přístup má policie k pouličním kamerám, kterých jsou v okolí desítky? A hledala na nich podezřelého? Projížděly místem hlídky? Sídlo fakulty v Celetné ulici nedaleko odsud měla už policie pod kontrolou, ale z Pařížské je stejně daleko do dalšího sídla fakulty na Palachově náměstí. Proč se policie nesnažila dostat pod kontrolu i tuto budovu?

Otázek je daleko více, stejně jako u dalších okolností případu. Proč trvalo celých 45 minut, než policie zjistila, že hledaný muž – v té době ještě stále jen v kolonce „možný sebevrah“ – je vlastníkem osmi legálních zbraní? Proč policie nijak nevarovala vedení fakulty a nedomlouvala s ním způsob, jak odvrátit nebezpečnou možnost, že majitel výkonných zbraní a velmi pravděpodobný otcovrah může mít namířeno do své školy? A tak by se dalo pokračovat.

Na většinu otázek policie neodpovídá, protože podle státních zástupců tyto odpovědi souvisejí s vyšetřováním případu mnohonásobné vraždy a jejích motivů, a také s prověřováním policejního zásahu inspekcí, a není prý možné je v této fázi zveřejňovat.