Špinavé řeči Kateřiny Konečné

Komunistka Kateřina Konečná je známou agitátorkou za zabíjení Ukrajinců. Asi se jí ta slova nebudou líbit, ale je to tak. Svůj názor nezměnila ani po ruském útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě. Na sociálních sítích reagovala na výzvy, aby ruský útok odsoudila, mimo jiné těmito slovy: „Ano. To je válka. Ta válka, kterou vy podporujete a do jejíž útrob lijete další a další miliardy korun, eur i dolarů. Vy všichni, kteří byste nejraději Ukrajinu nechali vykrvácet do posledního muže a české i evropské občany obrali o poslední peníze, jen abyste za ně mohli nakoupit další zbraně. Právě kvůli útokům, jako byl tento, by mělo být volání po mírových jednáních a příměří ještě intenzivnější, aby se už žádné podobné tragédie nemusely odehrávat.“