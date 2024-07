Jeden z dnů v dětském hospici

Už zdálky vidím, že se to u hospice hemží lidmi. Dnes v něm má probíhat školení dobrovolníků. O pár hodin nato se s překvapením dozvídám, že ročně se do hospice přihlásí až kolem devadesáti lidí na různé dobrovolné činnosti. Jeden se chodí starat o zahradu, někdo pomáhá při organizaci vánočních posezení, jiný zase čte knihy dětem upoutaným na lůžko. Středoškoláci v Maďarsku prý mají v kurikulu povinně několik desítek hodin dobrovolnictví. Povinné dobrovolnictví mi sice přijde jako úsměvný oxymóron, ale svůj efekt to očividně má. Ti, kteří zůstávají dlouhodobě, jsou však spíše lidé v kategorii 35 let a výše. I koordinátorka dobrovlníků sem kdysi chodila pomáhat během mateřské dovolené.