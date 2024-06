Kupovat špagety jako Ital

Tak zaprvé, těstoviny by měly být velmi pomalu sušené, ideálně 48 hodin. Tuto informaci může napovědět obal, většina výrobců se ale kratším sušením nechlubí. Je to totiž méně nákladné a dost časté. Zběžně si ale můžete poradit pouhým pohledem: sytě až tmavě žluté těstoviny jsou ty rychle sušené. Rychlým sušením za vysoké teploty ale makaron nebo farfalle přichází o svou „čistou“ chuť – a získá chuť poněkud pečenou. Ne že by to nějak zvlášť vadilo, ale neutrální základ je prostě lepší. Uměle sušené těstoviny z jídla pak jakoby ční a hůře se přizpůsobují chutím omáček a dalších přísad. To, co hledáme, tedy nejsou pěkně vybarvené výrobky, ale naopak nenápadně bledé. Čím méně barvy, tím lépe. Ale i když výrobci o délce sušení pomlčí, snadno si poradíte rychlým pohledem do regálu. (Mluvíme tu samozřejmě o nevaječných těstovinách z mouky semolina.) Kdo si vybere co nejdéle sušené těstoviny, i v kempu z ešusu mu budou chutnat hned lépe.