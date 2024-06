Esej Reinera Stacha: S Kafkou na TikToku

Začátek roku 1996, hotel na jižním pobřeží Lanzarote. Přesněji řečeno ubytovna, která nabízí německým seniorům, dlouhodobým rekreantům, jak se jim tady říká, mimořádně výhodné podmínky. Ačkoli je mi teprve čtyřicet, hodně mi to vyhovuje, protože zde budu trávit nejméně šest týdnů. Těžký notebook je moje nejdůležitější zavazadlo, plus několik knih a šanon značky Leitz plný fotokopií.

Mám zde v plánu napsat na zkoušku dvě kapitoly Kafkovy biografie. Na zkoušku proto, že jsem ještě nikdy žádnou biografii nepsal a moje nakladatelka Monika Schoeller by chtěla vědět, jestli to vůbec zvládnu. Na tom, co zde v příštích týdnech vytvořím, bude záležet, jestli dostanu smlouvu na projekt, jehož konec je sice zatím dost nepředvídatelný, ale později ho budou novináři nazývat „životním dílem“.

Chutná snídaně s novinami z předchozího dne, hodina běžeckého tréninku, pak práce do pozdního večera, tak budou vypadat mé dny – a to bez výjimky. Ultraopáleným důchodcům, kteří u bazénu a na okolních balkonech diskutují o zprávách z Bildu, však začnu být brzy podezřelý. Chtějí vědět, co tu dělám, proč jsem sám a proč tak často zůstávám za zavřenými dveřmi a okny. Jeden z nich to už nevydrží a osloví mě. Vysvětluji mu, že nejsem na dovolené, ale rád bych tu nerušeně pracoval. Pracoval? Tady v Playa Blanca? Ano, musím něco napsat a termín se blíží. A co píšeš? O Kafkovi. Následuje delší váhání. Muž se podívá na svou ženu, ta pohled bezradně opětuje. A pak padne otázka století: „Co je to Kafka?“

Ona malá anekdota se mi okamžitě vybavila, když mi Wolf Wondratschek ze Süddeutsche Zeitung položil tu samou otázku. Ve stejném znění, ale zcela s jiným, téměř protichůdným významem (což dává trochu smysl zlověstnému slovu „kontextualizovat“). A náhle mi před očima vyvstala pointa, která z této anekdoty vytváří příběh.

Brzy po této příhodě upoutám také pozornost sotva sedmnáctileté Španělky, která v hotelové jídelně roznášela kávu. Vzhledem k tomu, že vůbec nevypadám jako důchodce, přišlo jí divné, že i po měsíci pravidelně usedám ke stejnému stolu. Usměje se na mě: „Co že máte tak dlouhou dovolenou?“ Odpovím jí svou průpovídkou, tentokrát opatrněji. Jsem spisovatel a pracuje se mi tady lépe než v pošmourném Německu. A co píšete? Něco životopisného. „¿Una autobiografía?“ „No, no, una biografía.“ „¿De quién?“ Teď už se tomu nelze vyhnout. „De Kafka.“ „Ah, sí, ¡Franze Kafka de Praga!“

Můj pozdější sen uspořádat čtení na Playa Blanca se bohužel nevyplnil. Ale historka o španělské servírce, která zahanbila německého důchodce, zabrala na publikum v Barceloně i v Madridu. I když jsem v očích některých lidí viděl pochybnosti o tom, zda může být pravdivá. Bylo mi to trochu nepříjemné, protože jsem jejich pochybnosti vnímal jako oprávněné. Byly výrazem toho, co my, globální čtenářská obec, chápeme pod pojmem sláva. Slavný je ten spisovatel, jehož jméno zastiňuje tituly jeho děl. Ten, kterého „každý zná“, nebo dokonce „musí znát“. Neznámý autor je odkázán na to se neustále prosazovat prostřednictvím aktuálních děl; oproti tomu počet těch, kteří znají jména slavných autorů, vysoce převyšuje počet těch, kteří je skutečně čtou. To vede k tomu, že se takové „celebrity“ stávají zajímavými i mimo kulturní sféru: například když se vmísí do politiky (jako když Günter Grass podporoval SPD) nebo když jsou obětí krvavého útoku (jako Salman Rushdie).

Už dávno jsme si zvykli na to, že má popkulturní status, že všelijaké věci jsou prý dnes „kafkovské" a že ho rádi zmiňují i lidé, kteří jsou zjevně nevzdělaní. (Reiner Stach)

Že je vysoké literární kultuře vymezeno jen určité území, které nelze libovolně rozšiřovat a jež musí ve svém sousedství tolerovat jiné, ještě větší kulturní teritorium, to je prostý fakt, který si ovšem čtenáři, a dokonce ani kritika nepřipouští snadno. Kdyby mně někdo v době, kdy jsem maturoval, tvrdil, že Jimi Hendrix nikdy neslyšel jméno Kafka, bylo by to pro mě asi stejně věrohodné, jako kdyby mi říkal, že Hendrix neumí číst ani psát. Dnes už mě ale vůbec nepřekvapuje, že hudebníci a umělci žijí ve svých vlastních bublinách, které mohou být zcela nepropustné. A asi by nebylo příliš obtížné uvést mě samotného do rozpaků jménem té či oné herečky nebo operní divy, přestože ji „každý zná“.

Světová sláva je zrádný pojem. Žádný čtenář ale nepopře, že je to liga, kterou hraje i Kafka. Žádný jiný autor 20. století tak nepřekročil médium jazyka: Kafka ve výtvarném umění, na jevišti, ve filmu... Už dávno jsme si zvykli na to, že má popkulturní status, že všelijaké věci jsou prý dnes „kafkovské“ a že ho rádi zmiňují i lidé, kteří jsou zjevně nevzdělaní. S tím se musíme smířit, pokud nemáme v plánu – jako kdysi Peter Suhrkamp – vkládat dobrou literaturu jen do dobrých rukou. Může být potěšující, že si Kafka dnes vykračuje v hraničním pásmu mezi literaturou a komiksem a přitahuje nové čtenáře. Dočkali jsme se i pozoruhodných inscenací, které Kafku nevyužívají jen jako skladiště poetického materiálu, ale skutečně ho zpřístupňují (jako například divadelní hra Ein Käfig ging einen Vogel suchen Andrease Kriegenburga z roku 2016).

Ukážou nám 3. června ve zpravodajské relaci Tagesschau Kafkovu poslední pasovou fotografii – tu slavnou, na které už konečně vypadá jako básník? Dost možná, a nelze proti tomu nic namítat. Televizní zpravodajství je konvenční formát, jehož pracovní režim (pokrývání výročí významných událostí) a sféra vlivu jsou v rámci možností předvídatelné. Pro nejmocnější sociální sítě a jejich formáty však tato logika neplatí: ani miliony lajků, které na nich Kafka aktuálně sbírá, mu nepřinášejí slávu, jejíž poločas rozpadu by byl delší než klip na TikToku.

Tehdy v hotelu jsem z reakce mladé Španělky poznal, že zná víc než jen Kafkovo jméno. Tak tomu ale dnes již není: „Zejména mladé ženy a dívky sdílejí svou nově nalezenou lásku k tomuto autorovi na TikToku,“ píše naivně týdeník Stern. „Srovnávají své zážitky z randění s Kafkovými větami a zjevně se cítí být trpícím, melancholickým spisovatelem pochopeny.“ V jejich věku jsem si také myslel, že se jedná o bolestína, takže s ohledem na to potlačuji smích. Přesto je pro mě dost nepříjemné vidět Kafku na tomto tržišti, ve světle barevných reflektorů.

Před několika týdny jsem dostal dotaz od novináře, který pracuje pro jeden velký brazilský deník. Ptal se mě, zda bych byl ochoten písemně odpovědět na dvě nebo tři otázky na téma Kafka a sex. Ne, už je to tady zase, pomyslel jsem si, ale četl jsem dál a pochopil jsem, že to je svého druhu volání o pomoc.

Pár mladých lidí totiž uveřejnilo na sociálních sítích velkou novinu, že Kafka navštěvoval nevěstince. A protože by to samo o sobě k upoutání pozornosti nestačilo, doplnili to pohádkou, že byl také milovníkem porna. Okamžitě se strhla internetová debata o tom, zda by tento autor měl být tedy ještě vůbec citován, a to natolik bouřlivá, že tisk cítil povinnost o ní informovat.

Není těžké si představit, že podobná debata si může najít následovníky i na jiných kontinentech. Takhle se dnes sláva má k lidem i jejich výtvorům. Je těžké se s tím poklidně vyrovnávat, přestože k tomu máme potřebnou výbavu. Na „shitstorm“ se přece už pozítří zapomene, ale Kafkovo dílo tu s námi je už sto let. „I ty máš zbraně,“ zní poslední dochovaný záznam v jeho deníku.