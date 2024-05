Filmové premiéry

John Mulaney uvádí: Všichni jsou v L. A.

d 6. 5., Netflix

Kdo z amerických komiků nemá speciál na Netflixu, jako by ani nebyl. Alespoň tak se to může zdát viděno strategií streamovací společnosti, která udělala z komediálních pořadů jeden z pilířů svojí původní produkce. A hledá další neokoukané cesty, jak těžit ze široké globální popularity stand-upu a lidí, kteří ho dělají. Výsledkem těchto snah je třeba i nový projekt Johna Mulaneyho, jednoho z nejvýraznějších současných amerických komiků. Jeho fanoušci si ještě nestihli setřít slzy a otřepat se z nepohodlí po jeho nedávném nemilosrdně sebereflexivním stand-upu Baby J, v němž otevřeně mluví o své závislosti na drogách a alkoholu, a Mulaney se vrací s další dávkou vtipu. V šestidílné talk show nazvané John Mulaney uvádí: Všichni jsou v L. A. si bývalý přední scenárista v týmu satirického pořadu Saturday Night Live zve do studia zařízeného ve stylu obývacího pokoje z osmdesátých let kolegy komiky i odborníky na jedno z losangeleských témat, kolem něhož se každý díl točí: kojoti, palmy, zemětřesení, helikoptéry… Rozhovory ve studiu před živým publikem střídají prostřihy do ulic velkoměsta, rozhovory s jeho svéráznými obyvateli nebo absurdní skeče. V jednu chvíli třeba dva lidé z publika hledají v dlouhých limuzínách baskytaristu skupiny Red Hot Chili Peppers schovaného na neznámém místě v Los Angeles. Výsledkem je okouzlující, organicky chaotická variace na zavedený, ale lehce stagnující formát late night show. Mulaney by mohl bez problémů mít vlastní stálý večerní pořad. Nechce, ale mohl by.