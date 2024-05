Co všechno je Andrej Babiš ochotný udělat, aby se vrátil k moci

Andrej Babiš znovu vyrazil na předvolební turné, tentokrát s dodávkou polepenou vzkazy, že chce říkat lidem pravdu a že pro Česko udělá všecko. S výměnou marketérů přitvrdil ve vyjadřování: k evropským tématům o migraci a green dealu přidává i Ukrajinu a českou snahu pomoci napadené zemi dodávkou nábojů označuje za „špinavé kšefty s municí, kterou shánějí obchodníci se smrtí“. Kromě toho se rozešel s manželkou, opatřil si o téměř čtyřicet let mladší náhradu a říká, že se chce vrátit do čela země.

Migranti a krávy

Na kraji trávníku u cesty v pražských Havlíčkových sadech je na kameni přilepen stříbrnou izolepou plakátek s fotkou Andreje Babiše. Vedle něj se na letáku vyvedeném v barvách české vlajky usmívá jednička kandidátky ANO do evropských voleb Klára Dostálová, je na něm nápis „Česko – Suverénně a bezpečně“ a šipka, kterou někdo z volebního týmu přimaloval propiskou mezi jejich hlavy, ukazuje směrem k pavilonu Grébovka, kam na dubnový podvečer sezvalo ANO své voliče. Živý Andrej Babiš v pavilonu vypadá o dost unaveněji než ten rozesmátý na fotce. Má za sebou mimořádné jednání sněmovny k čerstvě schválenému migračnímu paktu Evropské unie, které svolala jeho strana, a byly to horké hodiny. Sám Babiš ten den dopoledne dlouho mluvil o tom, jak je vláda Petra Fialy neschopná, když nezabránila celoevropské dohodě, jak naložit s uprchlíky přicházejícími do EU. Pakt kromě efektivnější kontroly migrantů a rychlejšího vracení neúspěšných žadatelů o pobyt zavádí i solidární pomoc přetíženým zemím Unie ostatními státy společenství – buď převzetím části migrantů, nebo finančním či materiálním příspěvkem. A to je pro šéfa ANO ten kámen úrazu. I když pakt zahrnuje i výjimky pro země, jako je Česko, které přijaly velké množství lidí prchajících z ruské války na Ukrajině, Babiš ho považuje za „ohrožení českých hodnot a tradic“.

A své výhrady z dopolední sněmovny opakuje i teď navečer v Grébovce. „Migrace je naše hlavní téma do evropských voleb,“ říká. „Mám informace z první ruky. Údajně jeden Švéd už požádal o azyl v České republice, protože už nemohl ve Švédsku žít kvůli přistěhovaleckým gangům a no-go zónám.“ Mluví o zradě „Fialy a Rakušana“ a že v Česku naroste kriminalita. „Pan Rakušan a Fiala mluví o tom, že strašíme, ale nestrašíme. Uvedl jsem dopady migrace v Německu, Česká televize to pochopitelně nevysílala, dali jen patnáct minut z projevu,“ spojuje hlavní ohlášené téma voleb se svým nejčastějším tématem, kritikou médií. „Když jsme byli my ve vládě, vysílali i v noci.“

Zdá se, že lidi v sále téma migrace moc nezaujalo: dvě ženy si tiše povídají o tom, že „tady ti Afričani naštěstí moc nejsou“. Víc publikum ožívá, když se řeč stočí k „zelenému fanatismu“, jak Babiš říká smlouvě o omezení emisí kvůli klimatické změně, známé taky pod anglickým názvem green deal. Lidé říkají, že chtějí jezdit dieselem a Babiš s Dostálovou jim vysvětlují, že zákaz spalovacích motorů je nesmysl, povinnost zateplovat si domy taky, emisní povolenky taky, a chválí zemědělce, že si vydobyli protesty další jednání o „nesmyslech jako emise z prdění krav“. „A například, milé dámy, se nám Evropa pustila i do našich ledniček a mrazáků, protože F-plyny se mají nahrazovat propan-butanem,“ přináší Klára Dostálová jako novinku informaci, kterou už před třemi lety sdělila veřejnosti samotná tehdejší Babišova vláda: že bránění F-plynům v pronikání do atmosféry je účinný způsob, jak snižovat emise. „To si máme kvůli nim koupit novou lednici?“ vyděsí se polohlasem manželský pár v sále. Babišovi začínají padat oči, chvilkami klimbá, ale na povzdech muže z publika, že „naše vláda poslouchá Brusel a ten je ovládaný z Ameriky, ovládají ho globalisti“, už je zase čilý. „To je totální nesmysl,“ říká rázně. „Žádní globalisti nejsou, nesmíte tolik číst ty nesmysly na sítích.“

Odložte ten telefon

Současné mítinky a veřejná prohlášení Andreje Babiše připomínají čím dál víc proslovy Tomia Okamury, komunistů nebo protestních mimoparlamentních uskupení, i tam je tématem nebezpečí migrace a green deal jako zkáza evropského kontinentu, taky obrana české suverenity před „elitou z EU“. „Dokonce i v Bílém domě řešil Fiala Ukrajinu!“ říká Babiš lidem o schůzce premiéra s americkým prezidentem Bidenem, na níž se projednávala i česká iniciativa ve shánění munice pro napadenou zemi. „Fiala je ukrajinský premiér.“