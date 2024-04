Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Česko zasáhly rekordní mrazy a vinařům v nich pomrzlo 40 procent úrody. Na stometrovém komíně rafinerie v Kralupech se vylíhla tři sokolí mláďata. Za účasti prezidenta a členů vlády byl v Letech u Písku otevřen Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách připomínající českou účast na nacistickém vyvraždění tuzemské romské menšiny. S citátem jeho poučky „Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem“ na rtech si i česká veřejnost spolu s celou Evropou připomenula, že uplynulo 300 let od chvíle, kdy v Královci přišel na svět Immanuel Kant. Jde o nález nevyčíslitelné historické hodnoty, ohodnotilo rakovnické Muzeum T. G. M. dvanáct zlatých, přes dva tisíce let starých keltských mincí, které při procházce s detektorem našel v lese za Rakovníkem hledač pokladů a neprodleně je odevzdal do rukou archeologů městského muzea. Navzdory předpovědím ministerstva zdravotnictví pokračoval nárůst případů černého kašle. Noviny přinesly varování německého ministra obrany Borise Pistoriuse, podle nějž už Rusko v současné době vyrábí více zbraní a munice, než potřebuje pro invazi na Ukrajinu, a pokud bude pokračovat stejným tempem, bude vojensky připraveno zaútočit na Severoatlantickou alianci za pět až osm let, rozhodne-li se k tomu; britská vláda se kvůli této hrozbě rozhodla zvýšit své výdaje na zbrojení a uvedla britský zbrojní průmysl do válečného režimu. Neodvolám, zvolal u odvolacího soudu v Praze vůdčí reprezentant zdejších ctitelů putinovského Ruska Jakub Netík na dotaz soudce, zda chce něco dodat ke svému projevu na loňské demonstraci před ministerstvem vnitra, kde šéfovi úřadu Vítu Rakušanovi pohrozil (a dostal pak za to patnáctiměsíční podmínku, proti které se odvolal): „Rakušane, vládo, prezident Putin zná viníky (...) a vy všichni vlastizrádci tohoto národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete do jednoho viset! Tyhle slova neodvolám, nikdy v životě!“ Zemřela někdejší mluvčí Charty 77 Marie Hromádková. Na louky v Národním parku Podyjí u Mašovic byli ke stádu už zde přítomných divokých koní vypuštěni první dva pratuři. Návrh na ozvláštnění fasády zrekonstruovaného pražského obchodního domu Máj dvojicí modrobílých motýlů s velkými křídly a trupem ve tvaru stíhačky Spitfire rozbouřil debatu o úctě k veřejnému prostoru v hlavním městě. Předpokládal jsem, že podpora stran mimo sněmovnu bude podle hesla „sejde z očí, sejde z mysli“ klesat, ale zdá se, že možná zažívají renesanci. To mě překvapilo, komentoval analytik agentury Median Ivan Cuker pro veřejnoprávní rozhlas data nového volebního modelu, podle nějž v Česku opět sílí podpora komunistické strany a roste i obliba nové strany PRO právníka Jindřicha Rajchla, kterého nedávno kvůli jeho nadváze a útokům na demokracii nazval karlovarský advokát Karel Jelínek „Hitlerem po výkrmu“ a byl za to zatím nepravomocně vyloučen na půl roku z profesní komory. Skupina dobrovolníků převezla v krabičkách 600 housenek kriticky ohroženého motýla okáče skalního ze specializovaného odchovu u Hradce Králové do nového domova na kopcích Oblík a Vraníky v Českém středohoří. Vědci z České zemědělské univerzity v Praze zjistili, že jeden z buků v bezzásahovém lese u Horního Jiřetína začal růst už v 16. století za vlády Ferdinanda I. Habsburského a je pravděpodobně nejstarším bukem na území Česka. Po sérii chladných dnů a mrazivých nocí přišlo velké oteplení.

