Píseň je úžasné populistické umění

Pouštějí se vždy na několik různých tvůrčích cest současně a vědí to o sobě. „S každým albem se musíme vydat dvěma různými směry naráz,“ uvedl zpěvák a hlavní autor kapely Ezra Koenig v březnovém profilu pro The New York Times. „Někdy to znamená, že musíme být popovější i divnější. A možná s touhle deskou jde o úplné přijetí dospělosti ve smyslu světonázoru a postoje, ale současně o návrat k hravosti. Vidím tu mladistvé amatérství společně s největšími ambicemi.“

Právě protiklady a pestrost jsou těmi hlavními charakteristikami kapely Vampire Weekend. A také schopnost dělat věci trochu šejdrem, což vizuálně vystihuje obal nového alba Only God Was Above Us, na němž jako by cestující newyorským metrem překonávali gravitaci. Odpovídá to vyznění celé desky, která se skrze tíhu a smutek současného světa propracovává k optimismu a naději. To vše za doprovodu nejdivočejších písniček, co kdy Vampire Weekend natočili.