Budeme se ještě učit cizí jazyk? Umělá inteligence říká: ne!

Když před lety vyšel poslední díl Harryho Pottera, objevil se na internetu okamžitě laický překlad knihy. Poskládali ho fanoušci, kteří si rozdělili kapitoly, aby nemuseli čekat na české vydání. Překlad byl nedokonalý, ale lidem srozumitelný, takže mnozí psali, že jim to stačí. Konec překladatelů? Ne, rozhodně nenastal, ale ukázal, jak může spolupráce mnoha lidí na jednom překladu rychle dodat knihu v mateřštině. Umělá inteligence nespojuje desítky, ale rovnou miliony lidí, aniž by o tom věděli. A téměř každý den jsme svědky nějakého posunu, který umělá inteligence přináší. The Atlantic si nyní položil otázku, která mě také napadla: nastal konec učení se cizích jazyků?

„Před několika dny jsem si pustila video, na kterém jsem mluvila perfektní čínštinou. Tento jazyk studuji s přestávkami teprve pár let a do plynulosti mám daleko. Ale tady najednou vše bezchybně vyslovuji, každý znak správným tónem, přesně, jako by to udělal rodilý mluvčí. Zmizely mé gramatické chyby a trapné pauzy, nahradil je hladký a lehce cizokrajně znějící hlas,“ píše redaktorka Louise Matsakis a vysvětluje, že video vytvořila na základě jediné vlastní selfie fotografie a scénáře, který programu zadala.