Uplynulých rok očima Ivana Lampera

Rok 2023 bude nejteplejším rokem v historii dosavadního měření, oznámila už v listopadu s předstihem unijní meteorologická služba Copernicus. Novým prezidentem České republiky byl zvolen Petr Pavel. Minuta ticha v celé zemi a prapory na půl žerdi orámovaly státní smutek nad oběťmi vraha, který na Filozofické fakultě UK v Praze, v Klánovickém lese a v Hostouni u Kladna zastřelil celkem 17 lidí. Simona Kijonková prodala Zásilkovnu. Za statisícových ztrát na životech pokračovala druhým rokem snaha ruské říše vojensky rozdrtit a zotročit sousední Ukrajinu. Česko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Amerikou. V souladu s novou realitou se musíme připravovat na ten nejtěžší scénář – na válku s technologicky vyspělým nepřítelem, který vlastní jaderné zbraně; a musíme se připravovat rychle, komentoval náčelník generálního štábu Karel Řehka nově schválenou vládní Koncepci výstavby Armády ČR, podle níž jedinou šancí Česka na záchranu nezávislosti a svobody proti expanzivním plánům Ruska je co nejlepší vyzbrojení vojska a taková úroveň jeho výcviku společně se spojenci NATO, která ruského agresora od války odstraší. Ve sto letech zemřel hrdina boje proti nacistům, stíhací pilot RAF Emil Boček. V Letech u Písku začala stavba památníku českých Romů a Sintů utýraných a povražděných českými dozorci během nacistického protektorátu ve zdejším koncentračním táboře. Covid byl vyhlášen za běžnou nemoc a ministerstvo zdravotnictví jej vyřadilo ze seznamu chorob s automaticky nařízenou izolací. Hodně pracovat, hodně cvičit, věřit, tvořit a zůstat sám sebou. Nikdy to nevzdat, vzkázal veřejnosti přes média svůj recept na správnou životní praxi klavírista Tomáš Kačo, romský chlapec z novojičínského ghetta, který se díky vytrvalé snaze, talentu a pomoci okolí vypracoval ve špičkového klavíristu a který ze svého nového domova v Los Angeles přijel do Prahy převzít od Miloše Vystrčila Stříbrnou medaili předsedy Senátu. Po dvaceti letech služby skončil mandát předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Zemřeli Dana Němcová a Karel Schwarzenberg. Spousta lidí si myslí, že na takové cestě hrozí nebezpečí, že všude číhají zlí lidé, kteří vás okradou, zabijí, ublíží; já ale potkal jenom samé dobré lidi, kteří mi chtěli pomoci, prohlásil bývalý horník a liberecký programátor Petr Ozogán (64) po návratu z výpravy, na které během sedmi týdnů obešel kolem dokola celou Českou a Slovenskou republiku. Speciální jednotka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat na ministerstvu životního prostředí během dvou dnů práce usmrtila plynem všech 750 tisíc slepic velkochovu v Brodu nad Tichou, kde byl objeven virus ptačí chřipky. Při zvonění na štědrovečerní půlnoční mši náhle upadlo srdce zvonu Augustin na Bílé věži v Hradci Králové. Detektiv temného kosmu zahajuje svou misi: Euclid je na cestě k odhalení vesmírného tajemství temné hmoty a temné energie a řekne nám více o zvláštní minulosti a konečném osudu našeho vesmíru, komentovala Evropská kosmická agentura start sondy Euclid vyslané do hlubin vesmíru s úkolem sestavit trojrozměrnou mapu jedné třetiny kosmického prostoru zahrnující zhruba dvě miliardy galaxií. Parte se Sofoklovým mottem „Nenaroditi se vůbec znamená štěstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud přišel“ oznámilo všem, že zemřel Ivan Dubský.

