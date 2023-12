Deset světových zpráv

The New York Times žalují Microsoft a OpenAI

Americký deník The New York Times žaluje firmy Microsoft a OpenAI kvůli masivnímu porušování autorských práv na své články. Podle vydavatele deníku využily zmíněné firmy bez předchozího povolení obrovského množství textů v archivu novin při vývoji a „výuce“ umělé inteligence, jež byla uvedena na trh pod názvem ChatGPT a stala se všeobecně populární. Žalující strana tvrdí, že Microsoft a OpenAI by měly platit náhradu v hodnotě miliard dolarů, protože v tuto chvíli již AI začíná deníku konkurovat jako důvěryhodný zdroj informací. The New York Times již na jaře neúspěšně žádaly zmíněné firmy o vyřešení sporu dohodou.