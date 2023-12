Ukrajina v temné hodině

Ve chvíli, kdy většinu z nás čeká jedna z nejhezčích částí roku, zažívá Ukrajina možná tu nejtěžší. Na východě zuří tvrdé boje, pokračuje ostřelování civilních objektů i kyberútoky na infrastrukturu, Viktor Orbán v EU plní Putinovy instrukce a ve Spojených státech vázne schvalování vojenské pomoci.

Všude kolem vidíme a slyšíme sílící projevy únavy a váhání, jestli vůbec stojí za to dál Ukrajinu podporovat. Je naprosto logické, že takové myšlenky proběhnou našimi mozkovými závity, ale bylo by naopak nelogické jim podlehnout. Ukrajinci čelí zlu, Adolfu Hitlerovi naší doby – Vladimiru Putinovi. Dokud bojují, máme jim pomáhat, jak jen to jde. Nic se nezměnilo na argumentu, který nad námi visí od začátku války: když padne Ukrajina, Moskva upře zrak na nás. V ruských médiích tyto teze nyní zaznívají s novou intenzitou.