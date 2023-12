Tipy knižních recenzentů a recenzentek

Tipy jsou součástí tradiční přílohy Sezona, kterou najdete v novém dvojčísle Respektu a která nabízí 80 stran literárních povídek a kulturních tipů:

Kateřina Čopjaková, spolupracovnice redakce:

Štěpánka Jislová: Srdcovka – Autorský komiks, v němž tvůrkyně otevřeně popsala nejen své toxické vztahy, ale také to, jak opravit pokřivený vzorec lásky nalinkovaný už v dětství a překonat trauma. Komiksová událost roku, o níž ještě uslyšíme. Olga Tokarczuk: Empusion – Polské nobelistce se podařilo napsat feministický román bez jediné hrdinky. Mnohovrstevnatá hra originálně parafrázuje slavný Mannův román Kouzelný vrch v mysteriózní horor o mužské nadřazenosti. Michal Kašpárek: Fosilie – Román známého novináře nahlíží vlastní bublinu perspektivami fanouška dezinformační scény a progresivní studentky. Kousavě vtipné čtení o neporozumění mezi třemi generacemi rodinných příslušníků a budoucnosti, kterou si nepřejeme. Nové vydání muminích příběhů (zatím Čarodějův klobouk, Čarovná zima, Kometa) – Opravený překlad a zářivé barvy má nové vydání kultovních příběhů z údolí Muminků, které potěší nejen malé čtenáře. Mikrosvět podivných bytůstek okouzluje i po více než 70 letech, co Tove Jansson napsala první z nich.

Jan Němec, spisovatel a šéfredaktor časopisu Host:

Mohamed Mbougar Sarr: Nejzasutější vzpomínka na lidi – Román francouzského spisovatele senegalského původu mi připomíná Julia Cortázara nebo Roberta Bolaña. Nejen svou divokostí a láskou k literatuře, ale i tím, že evropská tradice se tu míchá s čerstvou krví. Je to povědomé, ale pořád víc než dobré. Don DeLillo: Bílý šum – Po zásadním autorově románu mohou sáhnout ti, kterým se líbila filmová adaptace z loňského roku, i ti, kdo ji jako já nedokoukali. Román je pomalejší a vtipnější, americká paranoia tu má víc odstínů. Nic se neděje a člověk má pořád strach, co se stane zítra. No vážně, jak poznat skutečnou pohromu od té, která se pořád jen nacvičuje? Janne Teller: Nic – Existencialismus pro teenagery. Sedmák Pierre Anthon na začátku školního roku vyleze na švestku a tvrdí, že nic stejně nemá význam. Jeho spolužáci se rozhodnou, že mu význam předvedou, a na jednu hromadu naházejí všechno, co něco znamená. Jenže lpět na významu může být stejný průšvih jako ho popírat. Bajka, ve které se lidé chovají jako zvířata.

Jovanka Šotolová, překladatelka, šéfredaktorka iLiteratura.cz:

Virginie Despentes: Život Vernona Subutexe 1, 2 – Hudba, drogy, sex a (žádný) prachy. Vernon Subutex je rocker, loser a chvíli i bezdomovec. Autorka mapuje Francii devadesátých let z té horší stránky; jako zemi, kde se nežije nejlíp. Její postavy jsou sice prototypy všech neřestí a nezdarů, ale hlavní hrdina to s pomocí kámošů vždycky nějak překlepe. Dost vulgární, ale vtipný, výstižný i poučný román – a zásluhou invenčního překladu jednoduše megahit. Xavier Galmiche: Metafyzický kurník – Francouzský bohemista přestěhoval na statek v Normandii svou bohatou knihovnu a pořídil si slepice. Bezbranná stvoření plně zabydlela jeho svět; ten fyzický i ten duševní. Intelektuál nadšeně kydá hnůj a soustavně přemýšlí o pozemských i nadpozemských věcech, rozkládá o tom, jak a k čemu byla ona stvoření stvořena a že spějí ke smrti. Tak jako my. Francouzsky hloubavé, česky přízemní. Chytré a zábavné.