Můj nedávno zesnulý táta si přál být zpopelněn a rozprášen, ale neřekl kde a za jakých okolností. V posledních věcech člověka neplavu jen já a moji blízcí, ale v otázkách přechodu na druhou stranu tápe celá společnost. A to nejen co se týče přechodu mezi životem a smrtí. U dívek za práh dospělosti alespoň zhruba platí menstruace, ale to, kudy vede dejme tomu hranice mezi klukem a mužem, obklopuje stejná bezradnost jako urny s popelem na policích českých obýváků – viz inspirativní celovečerní dokudebut Jana Huška Pochcánek.

Říkám si lehce pod parou na ochozu pražské Lucerny při předtančení plesu jednoho pražského gymnázia, že se přede mnou právě odehrává nefalšovaný rituál par excellence a že takových už moc nemáme.