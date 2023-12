Přechodné období

V lese ještě leží sníh. Cesty jsou rozmáčené, akorát v létě opravená zpevněná cesta je celkem suchá. Pes vymetá příkop, čenichem jede při zemi, břicho má úplně hnědé od bláta. Přemýšlím, jestli by nebylo lepší vyjít z lesa. Sníh tu odtává pomaleji, je tu nejspíš větší mokro. Mohla bych to vzít přes louku ke kapličce, a pak po silnici zpátky do vsi. Sebi už je vylítanej dost.

Slyším krkavce. Poslední dobou je slyším často. Dřív tady nebývali. Jinak je les ještě tichý. Je bezvětří a ptáci čekají na jaro. Zavolám na psa a můj hlas zazní v lese cize.