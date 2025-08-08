Věra Jourová: Co radím mladým lidem, kteří jdou do politiky a bojí se vší té nenávisti, která se na ně snese
A nezapomeňme u voleb, že fašisti a komunisti jsou to samé
Docela často se setkávám s mladými lidmi, kteří chtějí vstoupit do politiky a jsou na různých kandidátkách do parlamentních voleb. Chodí si za mnou pro radu, mě to těší a dává mi to naději, že se česká politika trošku omladí a provětrá. Většina z nich na mě dělá dojem, že do politiky nejdou kvůli kšeftu nebo nezvladatelnému egu. Snažím se jim dát praktické poznatky, často na konkrétních situacích, a dostanou i něco málo nevyžádaných hraběcích rad. Všichni se mě ale ptají – hlavně ženy a dívky –, jak se vyrovnat s nenávistí a hnojomety na sítích. Tak jsem si to musela nějak v hlavě sesumírovat, ta otázka se nedala odbýt větou – musíte to zkrátka vydržet, ač je to pravda. Došla jsem k tomuhle:
Nevyhne se to nikomu (ani těm, kdo na podněcování k nenávisti založili svůj program), je třeba s tím počítat, nehroutit se, ale nepodceňovat. Týká se to i rodiny, jak víme, což je na tom to nejpodlejší. V zásadě nečíst diskuse pod články, ale mít na tuhle špinavou práci někoho z týmu, aby hlásil případy vyhrožování. Policie by měla reagovat. Mám sama tu zkušenost, že reagovala i bez nahlášení z mé strany.
To jsem začala zhurta, přímo vyhrožováním. Ale dává zabrat i slabší kalibr. Chodily mi e-maily, které byly velmi kritické, a spousta jich byla taky hodně sprostých (nejen z Česka mi chodily tyto vzkazy, v řadě jazyků, obohatila jsem si tak slovník). Na ty sprosté jsem nereagovala (reakce by okamžitě letěla digitálním peklem, i kdyby byla slušná). Na ty kritické z Česka jsem reagovala osobně, vznikla tak diskuse, mírnější, věcná, měla jsem stovky takových konverzací a s některými kritiky jsem se pak taky sešla. Vždy jsem musela počítat s tím, že druhá strana konverzaci zveřejní. Digitální komunikace je ale každopádně ohromná pomoc pro přímý kontakt s voličem, vynikající prostor pro komunikaci (kdysi jsem pracovala na radnici, e-maily ani sítě nebyly, a jistý občan, který mě nenáviděl, mi psal na psacím stroji sáhodlouhé dopisy na toaletním papíru).
