Jak se mění pohádky

Věta „tak to je pohádka“ znamená možná skoro největší pochvalu. Stačí ale jemně změnit tón hlasu a stejná slova s sebou nesou všeobecně srozumitelné a naštvané znectění. Češi v tom nejsou sami. Ve většině evropských jazyků zní „nevyprávěj mi tu žádné pohádky“ stejně zlověstně. Pohádka je zcela jistě něco velmi krásného – a zároveň je to něco, co za moc nestojí.

Náš vztah k ní je bohatší, než si myslíme, ale v těchto dnech všechno přebíjejí vánoční pohádkové tradice a rodinné maratony před obrazovkou. Včetně sporů o novou televizní pohádku, zda byla dobrá (možná) a zda se vyrovnala zavedeným klasikám (to jistě ne). Pod tímto obrazem leží mnohem zajímavější svět, ve kterém jde o několik velkých historických nedorozumění, ale možná taky o ty nejpodstatnější věci lidského života.