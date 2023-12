Biden by nemusel kandidovat

Jenom Joe Biden ví, zda svá slova myslel opravdu vážně. Na setkání s dárci své kampaně totiž minulé úterý prohlásil, že si není jistý, zda by vůbec kandidoval, kdyby se o návrat do Bílého domu nepokoušel také Donald Trump. Možná to bylo jenom uřeknutí, Biden je známý tím, že během svých vystoupení často střílí od boku. Stejně tak dobře je ale možné, že úřadující prezident dobře věděl, co říká. Ve Spojených státech se uprostřed ledna rozjedou americké primárky. A velká část Ameriky, tedy demokraté, ale také část republikánů, si přeje, aby z nich exprezident Trump vzešel jako poražený, a vůbec tak nemohl nastoupit do listopadového prezidentského klání. Což v tuto chvíli vypadá jako zbožné přání, Donald Trump pelotonu možných republikánských kandidátů zcela dominuje.

Jenže primárky jsou nevyzpytatelná záležitost. Například je dobré si připomenout, že v předchozím volebním cyklu, na jaře roku 2020, to ještě na konci března úplně vážně vypadalo, že za demokraty bude kandidovat socialistický senátor Bernie Sanders a jako největší propadák kampaně se jevil Joe Biden. Ten Joe Biden, který teď sedí v Bílém domě.