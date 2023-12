Policisté v domácím vězení, queer lidé nežádoucí a boj s médii

Slovenská vláda má důvěru parlamentu přesně dva dny a v jednacím sále Národní rady (NR) právě probíhá schůze s cílem odvolat jejího ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. Svolala ji na poslední listopadový čtvrtek opozice jako reakci na ministrovy první kroky ve funkci. Začal je dělat koncem října, čtyřiadvacet hodin po nástupu na ministerstvo vnitra, ještě ve vládě bez důvěry: odvolal policejního prezidenta a jeho náměstky a postavil mimo službu tým elitních policistů, kteří vyšetřují zločiny spjaté s předešlou politickou érou Roberta Fica. To, co Robert Fico poslední tři roky v opozici sliboval, že se stane po jeho opětovném nástupu k moci – tedy že si to vyřídí se všemi, kteří zločiny spjaté s jeho vládou vyšetřují a trestají – se tak na Slovensku začalo dít s rychlostí, kterou nepředpovídali ani největší skeptici. Zásahy do policie nejsou jediný naplněný předvolební slib lidí, kteří koncem října zasedli v nové Ficově vládě, koaliční poslanci hlásí další a další novinky a Slovensko se v nové situaci rozkoukává. Část země vládě tleská, část doufá, že slovenská demokracie má dost silné instituce na to, aby ho nešlo jen tak jednoduše rozebrat. Jedna taková obrana se zrovna teď testuje v jednacím sále NR.

Jaké to je na Vánoce

Matúš Šutaj Eštók od řečnického pultu říká, že nic špatného nespáchal, a když poslal do domácího vězení šest elitních policistů z týmu známého vyšetřovatele Jána Čurilly, udělal to správně. V ruce má sice už rozhodnutí soudu, na který se policisté postavení mimo službu obrací a ve dvou případech už je rozhodnuto, že ministr jejich vyhazovem porušil zákon, ale podle Eštoka je to naopak: to soudce „se dopustil trestného činu ohýbání zákona“ a ministr věří, že nadřízený soud rozhodnutí změní a špatně rozhodující soudce že skončí před disciplinární komisí.

Na pomoc kolegovi Eštokovi z koaliční strany Hlas se hlásí o slovo i premiér Robert Fico. „Buďte opatrní se slovem pomsta,“ říká do mikrofonu opozičním poslancům, kteří čistky v policii označují za dávno ohlášenou mstu Fica a jeho lidí pro policisty. Proč by měli být opatrní, nevysvětlil. Když Slovensko po nájemné vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové zjistilo, jak moc byl v zemi za Fica propojen politický, policejní, soudní a korupční svět, a odsunulo v roce 2020 Smer do opozice, Fico věnoval několik let tiskovým konferencím, v nichž obviňoval policisty a justici ze spiknutí a trestání politiků i korupčních klanů označoval za „politické procesy“ proti nevinným lidem.

„Umíte si vůbec představit, jaké to je být na Vánoce ve vazbě?“ ptá se Fico od pultíku sugestivně šéfa opozice Michala Šimečky, předsedy strany Progresivní Slovensko. Není jasné, o kom přesně mluví – ve vazbě při vyšetřování skončilo víc lidí z jeho okolí –, a sám Fico se při svém obvinění ze založení zločinecké skupiny při ovládnutí policie vyhnul vazbě díky poslanecké imunitě a zásahu generálního prokurátora Maroše Žilinky; ten Fica vyvinil použitím paragrafu, slovenské speciality, která hlavnímu žalobci na Slovensku dává právo stíhání zastavit.

Šutaj Eštok vysvětluje i své bleskové odvolání policejního prezidenta Štefana Hamrana, za jehož dvouletého vedení se důvěra veřejnosti v policii vyšplhala na nevídaných 67 procent. Podle Eštoka šlo o policistu, který na tiskovkách vystupoval v civilu a „pohrdal uniformou“ a taky neuměl řešit nelegální migraci. Různí koaliční poslanci pak do mikrofonů ve sněmovně říkají věci jako že Hamran jezdil drahým autem a koaliční poslankyně Zuzana Matějičková děkuje Šutaji Eštokovi „jako žena a matka“, že se tak výborně zhostil své funkce. Věrohodné vysvětlení, proč nový ministr vnitra odvolal policejního prezidenta z funkce tři dny předtím, než by Hamran u policie sám ohlášeně skončil (s vysvětlením, že nebude na Ficovu mstu čekat a odchází sám) v parlamentu od ministra nezaznělo. Schůze k odvolání ministra ovšem pokračuje dál a bude se táhnout ještě řadu dní.