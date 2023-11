Pád a vzestup Sama Altmana

Personálním půtkám dozorčích rad s řediteli firem se obvykle věnuje nanejvýš odborný tisk. Dramatu, jež v uplynulých dnech provázelo nečekané odvolání populárního vizionáře a průkopníka umělé inteligence Sama Altmana z vedení firmy OpenAI a jeho následný návrat do funkce, však přihlížel s otevřenými ústy celý svět. Mocenská hra několika jednotlivců totiž může mít dalekosáhlé následky. Ve hře jsou miliardy dolarů, jež mohou vzejít ze zbrusu nové technologie. A pokud se skutečně blížíme vynálezu obecné umělé inteligence, tedy takové, která by byla všestranná a srovnatelná s lidskou, jde tu také o obrovskou moc, která by průkopníkům spadla do klína. Možný pád člověka z trůnu nejchytřejší bytosti na naší planetě zároveň budí obavy veřejnosti i odborníků. Ve vzdálené americké firmě se tak odehrává drama, jež může mít dopady na život nás všech. Džin nové technologie byl zjevně vypuštěn z lahve a udržet nad ním kontrolu bude velmi těžké.

Vizionář versus „duchovní vůdce“