Reforma důchodů podle Mariana Jurečky

Vláda Andreje Babiše měla důchodovou reformu ve svém vládním prohlášení, ale s žádnou nepřišla. Nepřihlásila se ani k návrhu Jany Maláčové z koaliční sociální demokracie – ten označili experti za pokus důchodový systém zjednodušit, ale způsobem, který by podle nich nebyl státem ufinancovatelný.

Hrozbu budoucího nedostatku peněz v důchodovém systému se naopak snaží vyřešit současný návrh vlády Petra Fialy, který představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Česká populace totiž stárne, lidé se dožívají vyššího věku a zvyšuje se také věk, kdy začínají pracovat, odvody do penzijního systému jsou nedostatečné a vybere se méně, než je zapotřebí vyplatit (loni to bylo o čtyřicet miliard korun méně, letos zatím o padesát osm miliard méně). Současná změna sice podle ministra Jurečky každoroční důchodový schodek neodbourá, ale měla by ho udržet na úrovni přijatelné pro rozpočet a neměla by přesáhnout deset procent z celkově vyplácené sumy (příští rok půjde o sedm set miliard korun).