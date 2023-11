Dělníci kultury

Byla to situace, u které si člověk až říká, co by se stalo, kdyby na tom místě nedejbože došlo k nějakému neštěstí: minimálně pražská, potažmo celá česká kultura by přišla o nenahraditelné jádro. Na patnácté narozeniny Centra současného umění DOX minulý čtvrtek do Holešovic dorazili klíčoví lidé nejen výtvarného světa. Narozeniny tu totiž zároveň oslavil zakladatel a spolumajitel centra Leoš Válka. V pondělí mu bylo sedmdesát, a ačkoli vlastní jubileum nehodlal nějak připomínat, udělal to za něj jeho tým. Válku to neskrývaně dojalo.

Bývalou továrnu firmy Rosseman & Kühnemann mezi Osadní a Poupětovou ulicí koupil v roce 2002 poté, co Holešovice zasáhly povodně. Takhle to v Praze udělalo hodně investorů. Ale Válka do investice nešel s tím, že se mu zhodnotí na bankovním účtu. S dalšími investory a architektem Ivanem Kroupou továrnu přestavěl na neziskové umělecké centrum a postupně k němu nechal přistavět ještě multifunkční sál od Petra Hájka a přednáškový unikát jménem Gulliver, který v podobě dřevěné vzducholodi zavěsil nad areál Martin Rajniš.