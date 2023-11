Album týdne

Jak napsat milostnou píseň, aniž by zpěvák působil jako hrozba, dominantní macho nebo dokola neopakoval stokrát zažrané sexismy? Pro současné klučičí kapely to není úplně snadný úkol, Good Times Only (GTO) se ale podařilo přijít, jak na to. Pražská kytarová pětice, která debutovala v roce 2018 na EP nedělní Luka, vydává druhé album nazvané Teď na to myslim . Přináší nejen posun ke klávesovějšímu zvuku, ale v mnohém také přehodnocuje právě roli love songu.

Hned úvodní synteticky funkový otvírák Tak jsme tu pojednává o postpandemické situaci. Flirtující pár, kterému on-line komunikace jen jiskřila, se potkává ve skutečnosti a zjišťuje, že v reálu to není ono. „Bylo nám líp při tom videocallu... hej, co se to děje, že se ani jeden nezasmějem,“ zpívá tázavě Filip Černý a právě důraz položený na „my“ daleko víc než na „já“ dává písním v repertoáru Good Times Only rozměr partnerské rovnoprávnosti.