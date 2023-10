Výstava týdne

Galerie Platforma 15 se na pražské Floře naproti Olšanským hřbitovům otevřela letos v březnu, stojí za ní malíř Jakub Hubálek a manažer Filip Poltoratský. Komorní síň sídlí v prostoru bývalé mlékárny a k původnímu účelu prostoru nyní odkazuje výstava malíře, donedávna dlouholetého pedagoga AVU (na škole učil až do letoška 28 let) Jiřího Petrboka. Protože se Platforma 15 vrátila k dřívějšímu tradičnímu galerijnímu konceptu krátkodobých výstav a expozice obměňuje zhruba po třech týdnech, výstava Princezny v mlíku trvá už jen do neděle a vy byste si ji neměli rozhodně nechat uniknout.