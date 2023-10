Když zajde slunce

Nedávno jste dostal českou Cenu Neuron pro nadějné vědce a média o vašem výzkumu píší o jako něčem na hranici sci-fi. Máte rád sci-fi?

Mám rád dobrou sci-fi, takovou, která je fantastická, ale zároveň uvěřitelná. Umělci mohou předvídat, myslet dopředu rychleji než my vědci – my potřebujeme tvrdá data, musíme se opírat o to, co dokážeme změřit, vypočítat. Mám rád sci-fi, kde se vypráví o věcech, u kterých můžu dohlédnout, že k nim věda někdy může opravdu dospět a kde jsou vědecké vynálezy promyšlené do detailů. Třeba Kontakt od Carla Sagana, Marťan Andyho Weira, z filmů například Gattaca režiséra Andrewa Niccola.