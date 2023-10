Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Minutou ticha za více než 1300 zavražděných, 150 unesených a tisíce zraněných obětí útoku teroristické organizace Hamás na Izrael začala 78. schůze Poslanecké sněmovny. Ministerstvo zahraničí vypravilo speciální lety pro evakuaci českých občanů snažících se dostat z válkou zasaženého Izraele do bezpečí. Na jednání NATO do Bruselu nečekaně přicestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dostal od přítomných lídrů ujištění, že Severoatlantická aliance považuje podporu Ukrajiny v jejím zápase o svobodu proti ruské agresi za důležitou a bude v ní dál pokračovat. Váš boj je i náš boj, vaše bezpečnost je i naše bezpečnost, ujistil Zelenského generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Cena benzinu spadla pod 40 korun za litr. Zástupci Pirátů předvedli na tiskové konferenci občanům, jak budou od příštího roku fungovat eDoklady – telefonní aplikace, které pro zájemce nahradí plastové kartičky občanských průkazů. Podle statistiky ubylo svateb. Další kůň už tradičně nepřežil skok přes smutně proslavený Taxisův příkop při letošní Velké pardubické. Meziroční inflace klesla z 8,5 na 6,9 procenta. Doufám, že levnější už to nebude, protože to už může být likvidační a je to degradace lidské práce, komentoval generální ředitel Drůbežářského závodu Klatovy David Bednář skutečnost, že cena kuřecích prsních řízků klesla ze 200 na 120 korun a cena za kilogram mrtvého kuřete se ustálila na 55 korunách. Laboratorně jsem teď testoval 120 vzorků kuřecího masa z Buffala – a zhruba polovina z nich byla kontaminovaná fekáliemi, které jsou v těch místech všude a během omývací lázně se rozpustí a vsáknou do tkáně; takže když vezmete kuřecí stehno a uvaříte z něj dětem polévku, servírujete jim vlastně vařené fekálie. Kolik lidí tohle ví? vrátil se kulturně-společenský magazín The Rumpus kvůli debatě o přetrvávajícímu zvyku západních společností nadměrně konzumovat maso ke svému několik let starému rozhovoru s medicínským výzkumníkem, veganským aktivistou a lékařem Nealem Barnardem. Kvůli odporu veřejnosti vypadl z připravovaného zákona o ochraně ovzduší návrh zakázat od počátku roku 2025 prodej kamen a kotlů na uhlí. Zhruba 40 procent žáků devátých tříd základních škol vykazuje známky střední až těžké deprese, popsali vědci Národního ústavu duševního zdraví výsledek svého zkoumání v terénu na zdejších základních školách; šokující výsledek přinutil úřady k okamžitému rozhodnutí založit platformu pro monitoring duševního zdraví, která se stavem mysli zdejších dětí bude podrobně zabývat. Takzvaný syndrom toxic squash – známý též jako syndrom jedovaté dýně – vzniká u tykvovitých rostlin při jejich stresu vzniklém například přesazováním nebo při špatném zalévání rostliny a projevuje se právě zvýšením hořkosti, komentovali vědci případ zlínské občanky, která od známých dostala cuketu ze zahrádky, snědla ji navzdory její nahořklé chuti a s těžkou otravou jí pak lékaři taktak zachránili život na jednotce intenzivní péče ve zlínské nemocnici. V Rovensku pod Troskami odhalili pamětní desku místnímu rodákovi Václavu Leitensdorferovi, který za druhé světové války bojoval proti nacismu jako palubní střelec 311. československé bombardovací perutě RAF a zcela zapomenut pak skonal 19. května 1984 v anglickém Leicesteru. Skončilo babí léto.

