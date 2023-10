Síkela vs. Křetínský

Tak světácký výpad jsme v českém mediálním prostoru ještě neviděli. Ministr průmyslu Jozef Síkela, známý svojí výbornou znalostí cizích jazyků a suverénním pohybem v evropských politických a podnikatelských kruzích, poskytl rozhovor britskému listu Financial Times a postěžoval si na to, jak miliardář podnikající hlavně v energetice Daniel Křetínský zneužívá svoje média k útokům na byznysové konkurenty. „Zajímalo by mě, jestli by se stejným způsobem choval i v jiných zemích, kde podniká a vlastní média,“ prohlásil Síkela. A nemělo by být pochyb o tom, že taková reklama v novinách, které čte evropská podnikatelská elita, Křetínského – muže usilujícího ze všech sil vstoupit do jejích řad – bolestivě zasáhne.

O co přesně jde? Síkela je pravidelným předmětem zájmu deníku Blesk vlastněného právě Křetínským a zjevné je to hlavně poslední měsíc, kdy v Blesku začaly vycházet desítky textů a velké titulky jako: „Okradou v tichosti stát o 33 miliard?“ nebo „Drastické zdražení plynu?!“.