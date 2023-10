S Pavlem Němcem nesouzním

Když na Slovensku vyhráli populisté a extremisté, řekl jste k tomu následující slova: „Výsledek slovenských voleb je pro nás varováním i poučením. Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusejí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo.“ Demokracie je systém vlády založený na svobodných volbách, prostě rámec života. Jak si představit ty, kteří z tohoto rámce „neprofitují“? Kdo jsou podle vás ti lidé?

Já si myslím, že v České republice to jsou především lidé v regionech, kteří dlouhodobě neprofitují z toho, že se doba změnila. Žijí v oblastech, které se vylidňují, které jsou dlouhodobě opuštěné, zanedbané, z nichž se lidé stěhují jinam, které jako by ztratily nějakou perspektivu. Maximálně jim věnujeme nějakou dotaci na vyřešení nějakého aktuálního problému, nevytváříme tam systematicky pobídky pro to, aby tam jejich obyvatelé zůstali a měli pocit, že v rámci naší země funguje soudržnost. Tedy, že všude je to srovnatelné, co se týká infrastruktury, dopravní dostupnosti, rozšíření rychlého internetu. Zanedbanost je veliká, proto ti, o nichž mluvím, mají pocit, že na jejich kus světa stát zapomněl.