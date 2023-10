Půjdeme velmi agresivně

V nejbližších dnech by izraelská armáda mohla vstoupit do Gazy, což může znamenat v hustě osídlené oblasti, kde na malém prostoru ovládaném teroristickou organizací Hamás žijí dva miliony lidí, tvrdý městský boj. V minulosti se o něco podobného pokusila izraelská armáda dvakrát. Po stažení z území Gazy před osmnácti lety k tomu poprvé došlo během patnáctidenní invaze v roce 2009. Podruhé to bylo o pět let později, vojenská akce Izraele trvala devatenáct dní. Současné možné pozemní invazi předchází masivní bombardování, které Gaza v tomto rozsahu ještě nezažila.

Izrael změnil strategii, dříve na budovy, které chtěl srovnat se zemí, vypálil nejprve varovnou slepou střelu – vojáci tomu říkali „klepání na střechu“ – a pak, když se schovali civilisté, ji zlikvidoval ostrými. Varování nyní odpadlo, řada budov byla okamžitě zničena. Vedle příslušníků Hamásu byli zabiti i civilisté, odhady jdou aktuálně do stovek až nižších tisíců. Bombardování může vytvořit lepší podmínky pro pozemní operaci, jejíž rozsah stále není zatím jasný.