Na vlně, dokud to jde

Ahoj, New Yorku. Vztah, který máte ke svému záchodu, je jedinečný. Podobně jako váš milostný partner je tu vždy pro vás. Máte společné intimní chvíle, znáte každou jeho krásnou křivku a je důvodem, proč se vracet domů.“ Tak začíná první epizoda finále humorné antropologické dokusérie Jak na… s Johnem Wilsonem s titulem Jak najít veřejné záchodky. Wilsonovi fanoušci, kterých nemá jeho seriál z produkce HBO málo, už vědí, že to záchodky nekončí. Od prosté otázky a přislíbení návodu, jak se popasovat s určitou životní situací – jak se zbavit starých baterií, jak si lépe pamatovat –, se přiznaný outsider přes asociativní koláž lyrických či absurdních obrazů z ulic New Yorku, rozhovory s jeho svébytnými obyvateli a záznam vlastních prožitků či vzpomínek dobere jakoby mimochodem k zásadním otázkám existence. A jeho úvahy téměř jistě změní to, jak divák vidí svět kolem sebe a sebe v něm. Hledání veřejných záchodků tak třeba skončí jako úvaha o naději a plíživé privatizaci veřejného prostoru.

Nechat přijít příběh