Sjednocení Německa

Otázce znovusjednocení Německa, od něhož minulé úterý uplynulo 33 let, se tento list věnoval opakovaně. V době, kdy reálně probíhalo, i v mnoha následných textech, které opětovné propojení východní a západní části Německa v říjnu 1990 reflektovaly a hodnotily. Dva obsáhlé texty z října 1990 popisují obavy spojené se sloučením zemí, které se desítky let vyvíjely prudce odlišně a kterým se jinak dařilo, zejména na východě, kde tušili, že budou tahat za kratší konec, kulturně, politicky i ekonomicky. A to přesto, že tehdejší kancléř Helmut Kohl sliboval, že východní část promění v „kvetoucí krajinu“. „Jakkoliv je však Spolková republika hospodářsky silná, její nezištnost k novým občanům má své meze. Disproporce mezi oběma částmi ekonomické velmoci se budou vyrovnávat pomalu, postupně a přetrvají prakticky po celou generaci,“ prorokoval Zbyněk Petráček.