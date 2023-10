Ať se Netanjahu sám rozhodne

Politické iniciativy Bidenovy administrativy asi nejlépe popisuje slovo „odvážné“. Většina jeho snah, od financování infrastruktury přes podporu zelené transformace až po pomoc Ukrajině, představuje rozmáchlé a odvážné kroky.

Teď se Bílý dům pokouší připravit další iniciativu, jež by v případě úspěchu znamenala zásadní průlom: normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Jednání může ztroskotat na mnoha obtížích. Pokud ale k dohodě dojde, vznikne spojenectví mezi vojensky nejsilnější a technologicky nejvyspělejší mocností Blízkého východu (Izraelem) a ekonomicky nejsilnější zemí téže oblasti (Saúdskou Arábií), jež je zároveň stále ještě klíčovým světovým dodavatelem ropy – a to vše pod záštitou americké bezpečnostní architektury. Pro Washington to bude znamenat velké vítězství.