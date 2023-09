Je jedno, jak vypadáte, sexistické urážky přijdou vždycky

Měl to být běžný příspěvek předsedy Pirátů Ivana Bartoše, kterým předminulý víkend gratuloval lídrům a lídryním stranické kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu. Mezi nimi byla i karvinská komunální politička Zuzana Klusová (38) a pod příspěvkem se společnou fotografií se během chvíle začaly objevovat sexistické a urážlivé komentáře reagující na její vzhled: „Pěkná holčina“, „Kozy dobrý“, „Ta se pro*uká všude“, „Pořádně ji ojeďte“ a „A kdo z Pirátů ji už ohnul přes stůl?“ Takové příspěvky si místo gratulací o sobě přečetla Zuzana Klusová, která byla zvolená na třetí místo evropské kandidátky. Předseda Bartoš se své kolegyně zastal. Čemu musí čelit ženy v české politice? A je šance, že se to někdy změní?

Jaká byla vaše první myšlenka, když jste zjistila, co se odehrálo kolem vaší fotky na síti X (dříve známé jako Twitter)?