Proč si (zatím) nekupovat americké opalovací krémy

Nikdy se pořádně nerozmaže, leze do očí, příliš mastí pleť, a hlavně moc nechrání před UV zářením. Tím se prý vyznačují opalovací krémy ve Spojených státech. Speciální epizodu jim věnoval podcast Today, Explained na webu Vox. A začíná aktuálním děním ze společenských pater, kde by toto téma možná mnozí nečekali. Výrazná demokratická politička Alexandria Ocasio-Cortez chce totiž téma „špatných opalováků“ projednou vyřešit. Jejím cílem je změna pravidel Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), která blokují přístup Američanů k účinnějším a kvalitnějším UV filtrům používaným v jiných zemích. Jak se to stalo? Používání UV filtrů pro výrobu opalovacích krémů v zámoří se řídí nařízením z devadesátých let; tehdy FDA naposledy schválil do té doby nepoužívanou složku krému. A jak je vše- obecně známo, právě v oblasti ochrany kůže před ultrafialovým zářením se za posledních třicet let udál velký skok. Americké krémy poskytují dobrou ochranu před UVB zářením, ale už jsou méně účinné proti UVA záření. Vědí to i američtí dermatologové, kteří už roky poukazují na složky krémů, které mají chránit člověka účinněji před rakovinou kůže, ale americké firmy je paradoxně nesmějí používat. Přitom už v roce 2014 Kongres jednomyslně přijal zákon o inovacích opalovacích krémů, který měl zajistit dostupnost toho, co je v Evropě běžné. Nestalo se tak, a překážkou je právě FDA, který od té doby stále zkoumá „bezpečnost“ evropských opalovacích krémů.

Na amerických sociálních sítích i ve veřejném prostoru vzbudilo vášnivou debatu, proč se zabývat zrovna opalovacími krémy. Jak ale připomínají tamější odborníci, nejde o lehkovážné luxusní zboží, ale o zásadní složku péče o zdraví. Zejména proto, že klimatické změny zvyšují míru, v jaké jsme a budeme brzy všichni vystaveni slunečnímu záření. Jednoduše řečeno, přístup k dobrému opalovacímu krému je tedy politický problém.