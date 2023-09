Proč naslouchat Klausovi

Václav Klaus se svou politikou dostal dávno do autu. Proč mu tedy věnovat pozornost? Pokud chcete vědět, co chce Vladimir Putin ve střední Evropě, naslouchejte Klausovi. Týká se to i blížících se slovenských voleb.

Bývalý český prezident poslal Robertu Ficovi dopis, ve kterém mimo jiné píše: „Pozorně sledujeme předvolební debaty i celou atmosféru na Slovensku. Jsme tím zneklidněni a ve Vašem úspěchu vidíme šanci, aby Slovensko zůstalo demokratickou zemí a aby zůstalo samo sebou.“ A dále ještě dodal: „Výsledky slovenských voleb považujeme za důležité nejen pro Slovensko samotné, nejen pro další vývoj ve střední Evropě, ale také v Evropě jako celku. Budou mít dopad i v České republice.“

Tak jako světová média a západní politici věnují stále větší pozornost Slovensku, protože po volbách může dojít k jasnému obratu od země prozápadní, pomáhající Ukrajině, k provýchodní, pomáhající Putinovi, připisují volbám velký význam i síly proruské. Postupné narušování evropské jednoty je klíčové pro Kreml a jeho naděje na porážku Ukrajiny. Bez pomoci Západu nemá Kyjev odolávající brutálnímu útoku Moskvy šanci uspět.

Klaus v případě Ukrajiny hraje od začátku ruskou kartu. Už v roce 2014 po prvním ruském útoku řekl o Ukrajině, že je to „umělý“ stát, a dodal, že „po pádu komunismu vznikla Ukrajina jako nový, ve své podstatě nehistorický stát“. To je ruská teze. Pak tvrdil, že Moskva na souseda znovu nezaútočí. Což se ale následně stalo.

Poté šířil tezi, že míru (rozuměj vzdání se Ukrajiny) brání Západ. „Já se vždy snažím vysvětlovat, že to nejsou dvě strany, ale i Západ v čele s USA, tak všechny tyto strany nainvestovaly do tohoto konfliktu tolik, že skoro nemohou ustoupit.“ Při debatě o pomoci ukrajinským uprchlíkům připomínal, že jich je tu moc, a navíc prý „nemalá část z nich jsou migranti. Nejsou to uprchlíci. Všichni to víme.“ Moskva potřebuje neochotu pomáhat ukrajinským uprchlíkům.

Propaganda bývalého českého prezidenta není slepě vychvalující Kreml. Na to je opatrný. Je nekonečně relativizující. Západ je slabý, hloupý, naivní, krachující, rozpadající se, může za konflikt na Ukrajině… Jako když si pustíte ruskou televizi. Robert Fico jde ve své argumentaci dál. Moskva je osvoboditel, Washington okupant. Jemné rétorické rozdíly ale není třeba studovat, v různých zemích se volí různá taktika. Mají stejný cíl a zejména stejný dopad. Posilují novodobého Hitlera Vladimira Putina.

Když tedy Klaus píše, že považuje slovenské volby za důležité v evropském rozměru, je třeba jeho slova vnímat velmi pozorně. A stejně tak jeho přání, aby Fico vyhrál. Proputinovská internacionála se umí podporovat, snad to dokáže i ta prozápadní.

