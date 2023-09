Planeta K2-18b a život

Oceán daleko hlubší než na Zemi, žádné pevniny, atmosféra tvořená převážně vodíkem – s malým množstvím vodní páry – a obrovská gravitace. Tak to může vypadat na planetě K2-18b vzdálené asi 120 světelných let od Země, obíhající kolem malé chladné hvězdy v souhvězdí Lva. Planetu objevenou v roce 2015, která se nachází v obyvatelné zóně, tedy tak daleko od své hvězdy, aby na ní teoreticky mohla existovat kapalná voda, teď znovu prostudoval nový Vesmírný dalekohled Jamese Webba. Nabídl výsledky patřící k tomu nejzajímavějšímu, co se o planetách u jiných hvězd než Slunce dosud zjistilo.

V atmosféře planety podstatně větší a hmotnější než Země detekoval Webbův infračervený teleskop metan a oxid uhličitý a naopak nezjistil žádný čpavek – což je kombinace, která by mohla svědčit o přítomnosti života. Kromě toho výsledky naznačují, že v ovzduší může být i dimethylsulfid, sirná sloučenina, která na Zemi vzniká pouze díky organismům, hlavně mořskému planktonu – a také při průmyslových procesech, tedy činností člověka. Přítomnost dimethylsulfidu však budou muset potvrdit další pozorování.