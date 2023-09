Ochránci zvířat chtějí konec několikadenních zvířecích cest na blízkovýchodní jatka

Když budou mít Pražané v toto pondělí dopoledne štěstí, projedou se tramvají s krávou nebo prasetem. Padesát členů spolku Obránci zvířat (Obraz) bude v maskách hospodářských zvířat projíždět hromadnou dopravou městem. „Možná někdy způsobíme trochu tlačenici, ale to není cílem,“ říká Pavel Buršík, šéf politických kampaní spolku. „Důležité je něco jiného. Tramvaj vzdáleně připomíná transportní kamion pro zvířata. Jezdí jich hodně, ale je snadné je přehlédnout. Když se lidé sami stanou součástí ‚převozu živých zvířat‘, možná to k tématu přitáhne jejich pozornost. “

O transport živých hospodářských zvířat jde. Členové Obrazu (a jejich kolegové z dalších unijních spolků) se snaží prosadit zákaz jejich převozu mimo Evropskou unii. Důvodů je několik. Takové cesty jsou z podstaty extrémně dlouhé. Ze střední Evropy na Blízký východ nebo do Střední Asie je to několik tisíc kilometrů a několik dnů cesty – pokud to dobře jde a kamion se nezasekne na hraničním přechodu, pak se vše o mnoho hodin a někdy i dní prodlouží. I v největším komfortu by taková cesta byla utrpením a zvířata komfort nemají. Unijní požadavky na prostor, povinné přestávky či dostatek vody a jídlo jsou podle ochránců zvířat zbytečně nízké a jen vágně formulované (lepší by podle nich bylo, aby u každého zvířecího druhu bylo jasně dáno, kolik místa má každé jednotlivé zvíře mít), ale jsou alespoň nějaké a mohou být vymáhané. Podle různých investigací přestanou za unijní hranicí pravidla platit a zvířecí utrpení se ještě rapidně zvýší. A třetí podstatná věc, kvůli které by podle Obrazu neměla živá zvířata opouštět Unii, jsou často nehumánní porážky, kterým jedou vstříc.