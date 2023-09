Seriál týdne

Jerry Buss s Earvinem Magicem Johnsonem jsou zpět. A s nimi fascinující přehlídka dalších maximalizovaných eg, díky nimž se osmdesátá léta nesla v basketbalovém klubu Los Angeles Lakers ve znamení takzvané showtime éry. HBO aktuálně vysílá druhou řadu seriálu Lakers: Vzestup dynastie a před námi je příští týden už poslední díl. Poslední díl druhé řady, nikoli celého seriálu. Ten si totiž drží tak vysokou úroveň, že by nebylo divu, kdybychom postupně sledovali ještě mnoho řad provázejících tým excentrického majitele Busse až do devadesátých let. I v nich se totiž děly velké věci.

Teď jsme ale v sezoně 1981–1982. V minulé sérii to jiskřilo hlavně přímo na palubovce mezi legendou Lakers Kareemem Abdul-Jabbarem a nováčkem Magicem Johnsonem, v novince se děj z hal (což je trošku škoda) stáhl víc do zákulisí. Jedna epizoda sice sugestivně líčí vzestup Magicova zarputilého rivala z Boston Celtics Larryho Birda a v používání nervních střihů a přecházení k uměle zestařenému filmovému materiálu je možná vrcholem celé druhé řady. Ta si ale jinak všímá zejména rostoucího napětí mezi týmem vyžívajícím se v improvizovaných útocích a jeho koučem Paulem Westheadem, který se mu snaží marně vnutit svůj pedantský „systém“.